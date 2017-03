Kállay-Saunders Andrást felmentették

A csütörtöki tárgyaláson az énekest felmentették, míg a másodrendű vádlottat viszont bűnösnek találták, amiért egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték - számol be az ügyről a borsonline.hu A Mega­sztár 5-ben feltűnt Kállay-Saunders 2013 májusában keveredett összetűzésbe két férfival a Hajógyári-szigeten, melynek következtében egy fiatalember olyan súlyos arccsonttörést szenvedett, hogy majdnem megvakult.A tárgyaláson először nem jelent meg Kállay-Saunders András, ezért egy órás várakozás után a bíró elrendelte az elővezetését. Az énekes ügyvédjének, Magyar Györgynek sem vette fel a telefont, csak azt hallotta – mondta később –, mikor a rendőrök kopogtak az ajtaján.Vírusos torokgyulladása van ugyanis, ami miatt éjjel nem tudott aludni, reggel viszont olyan mélyen aludt, hogy a telefoncsörgést sem vette észre – írja a. Az énekes aamelynek azt is elmondta, ő nem is kapott értesítést a tárgyalásról.Kállay-Saundernek a késés, pontosabban az elővezetés miatt 9240 forintot kell fizetnie.