Kállay-Saunders komoly betegséggel küzd, hangja is veszélybe került

Kállay savlekötővel és életmódváltással kezeli a hangját fenyegető betegséget. Fotó: Fórika Attila

Tehetség ide, népszerűség oda, a betegség nem válogat. Nem kerülte el Kállay-Saunders Andrást sem, aki pár napja, kö­zösségi oldalán jelentette be a rossz hírt: refluxos. Az előadók, énekesek leglidércesebb álma vált valóra, ugyanis a makacs be­tegség a savtúltengés miatt felmarhatja a torkot.– Nagyon kellemetlen ez egy énekes számára, ugyanis a sav a torokkal együtt a hangszálakat is marja. Kaptam savlekötő gyógyszert, és ahogy telik az idő, napról napra javul a helyzet – mondta a Borsnak az énekes, aki először nagyon megijedt. – Fél éve éreztem már, hogy valami nincs rendben, és mostanra ki is derült, mi a gond. Óriási szerencsém van, hogy a torkomról az arcüregemre húzódott és nem a hangszálaimra – könnyebbült meg az orvosi diagnózis után az énekes, aki teljes életmódváltásba kezdett.

A reflux



A refluxbetegség tüneteit az okozza, hogy a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, kimarja annak belső falát, és kialakul az a panasz, amit a mindennapokban gyomorégésként emlegetünk.

A reflux ugyanis – többek között – a helytelen táplálkozás, az erősen fűszeres ételek, a túlzott koffein- vagy a mértéktelen csokoládéfogyasztás miatt is kialakulhat.– Fogalmam sincs, nálam ez miért jött elő, nem éltem egészségtelenül. Eddig is odafigyeltem az étkezésemre, sportolok, semmit sem vittem túlzásba, de most még nagyobb figyelmet fordítok erre, és a gyógyszerek mellett még egészségesebben élem a napjaimat, hogy mihamarabb meggyógyuljak – mondta a 32 éves zenész.