Kamarás Iván a jógaszőnyegről szurkol a magyar úszók sikereinek

Bár Kamarás Iván számára a nyár nem pálmafákat és napsütést, hanem rengeteg munkát jelent, ő sem vonhatta ki magát az év legnagyobb hazai sporteseménye, a vizes világbajnokság, valamint a Masters-vb izgalmai alól. Az elfoglalt színész kevés szabadidejében is igyekezett minél többet elcsípni egyik kedvenc sportága, az úszás magyar vonatkozású futamaiból, illetve azóta is folyamatosan nézi a világkupa-sorozatot.



Kamarás Iván maga is az aktív testmozgás híve: amint teheti, motorjára pattanva vezeti le a sokszor éjszakába nyúló filmezéssel járó feszültséget, de gyakori vendég az uszodákban és a jógastúdiókban is. Az úszás szerelmeseként nem csoda, hogy sűrű napjai ellenére a vizes világbajnokság, illetve a Masters-vb idején igyekezett minden lehetőséget megragadni a szurkolásra. A színész elárulta, ha személyesen nem is ülhetett a lelátón, mindig talált alkalmat arra, hogy fél szemmel a közvetítéseket figyelje.



- A mindennapjaimban fontos szerep jut a sportnak, igyekszem minél változatosabb mozgásformákkal egyensúlyban tartani a testem és a szellemem. Heti hatszor úszni is járok - ettől semmi nem tántoríthat el! -, és két-három kilométerekkel küzdő "laikusként" nagyon izgultam úszóink sikereiért. Jelenleg párhuzamosan öt produkciót forgatok, nagyon zsúfolt a napirendem, így esélyem sem volt élőben szurkolni - mesélte Iván, aki azért minden lehetőséget megragadott, hogy ne maradjon le a legizgalmasabb pillanatokról.



- Telenor MyTV- előfizetésem van, így a telefonomon és most már bármilyen tévén is élőben nézhetem a sportközvetítéseket. A forgatási szünetekben, két megbeszélés között és a saját edzésem alatt is látótávolságban tartottam a kütyüimet, hogy véletlenül se szalasszam el Hosszú Katinka és a többiek döntőit. Nagyon örültem a két aranynak és a többi éremnek is. Bár a jóga az önmagamra koncentrálás és a csendes elmélyülés műfaja, most kivételesen "csaltam" egy kicsit, és időnként az ászanák gyakorlása alatt is rá-rápillantottam a képernyőmre. Nehéz volt mozdulatlannak és koncentráltnak maradni egy-egy éremesélyes futam közben - mondta mosolyogva a színész, aki a budapesti rendezvények végeztével a 2017-es úszó világkupa-sorozat küzdelmeit is figyelemmel kíséri.