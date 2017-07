Kamikaze osztagok nyomában jár a DoQ

A valaha épült leghatalmasabb hadihajókat a Kaigun: a japán császári haditengerészet című filmben a DoQ műsorán most közelebbről is megismerhetjük és betekintést nyerhetünk az úszó óriások világába. Ennek kapcsán íme, öt lebilincselő érdekesség a szigetország rendkívüli vízi csapatairól.



A valódi öngyilkos osztag



A fogságtól és árulástól való rettegés mindig is sokkal nagyobb volt a japán harcosokban, mint a haláltól való félelem: ezért a japán haderő gyakran olyan drasztikus megoldásoktól sem rettent vissza, mint az öngyilkosság. A szamurájok életfilozófiájának, a busidónak egyik alapja a sírig tartó hűség és becsületesség volt. Ezt a módszert pedig mind a légi, mind a vízi csapatoknál előszeretettel alkalmazták.



Tömeges önfeláldozás az utolsó drámai harcban



A japán hadi történelem egyik legnagyobb tömeges kamikaze – azaz "isteni szél" – akcióját a II. világháborúban hajtották végre, ez volt az úgynevezett Ten-gó hadművelet, amely a japán flotta utolsó nagy megmozdulása volt a II. világháború alatt. A hadművelet kimenetele olyannyira egyértelmű volt, hogy a benne résztvevő hajókba már csak az odaútra elegendő üzemanyagot töltöttek. A két fél veszteségei közt drámai volt a különbség. Az amerikai hadsereg 12 főt veszített a 3700 japán áldozattal szemben.



Szamuráj a tengeren



A japán tengerészet egyik legkiemelkedőbb alakja egyértelműen Jamamoto Iszoroku, tengernagy volt. Apja szamuráj volt, harci szellemét fia is örökölte. Olyan csatákban irányította a haderőket, mint a Midway-i ütközet, és ő volt az, aki megtervezte a Pearl Harbor elleni támadást is.



Veszélyes gigászok



A szigetországnak olyan hajókra volt szüksége a háború során, amelyek képesek voltak akár sok kilométerrel a kikötőktől távol is üzemelni, így gigantikus méretű naszádokat építettek. Akárcsak Godzilla, ezek az óriások is a Japán partoknál feltűnő hatalmas szörnyetegek voltak. Az elsőként megalkotott Jamato 65 030 tonnát nyomott, tűzereje pedig egészen elképesztő volt: az ágyúk 42 kilométeres hatótávolsággal bírtak.



Többfunkciós lopakodó hibrid



Jamamoto fejéből pattant ki az a szokatlan ötlet is, hogy ötvözzék a tengeralattjárót és a repülőgép-hordozót. A Pearl Harbor-i győztes csata után az admirálisban megfogalmazódott egy víz alá merülő repülőszállító ötlete, amely sokkal nagyobb pusztítást is véghez vihetett volna, mint víz feletti társai. Úgy vélte, ezzel a láthatatlan fegyverrel nagy károkat tudna okozni az ellenséges csapatoknak. Az első ilyen különleges tengeralattjáró 1944-ben készült el, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.



