Kamuplébános zavarta el a szánkózó gyerekeket

Úgy látszik, van akit zavar az önfeledten szánkózó gyerekek boldog nevetése. Múlt héten egy ember kiszállt az autójából, azt állítva, hogy az egyház embere, és elzavarta a szánkózó gyerekeket a dombról. - írja a BorsOnline A dunaújvárosi közösségi oldalakon hatalmas felháborodást váltott ki az eset, ennek hatására a dombon lévő fán a következő feliratot tették ki:

– mesélte a Borsnak Baltási Nándor.

Tudtam, hogy közülünk senki nem tett ilyet, hiszen már többször is felmerült, hogy vigyünk ki a gyerekeknek és a szülőknek forró teát, hogy ezzel is hozzájáruljunk a szinte már farsangi hangulathoz. Erre reagálva tűztem ki az írást a fára, és fontosnak tartottam az istentiszteleten is elmondani, hogy ez az, ami tőlünk származik, és nem az elküldés