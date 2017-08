Kánikulában a házikedvencekre is fokozottan kell figyelni

A nagy nyári kánikulában,. A szőrön keletkező hőfelvétel miatt néhány percen belül hőtorlódást és napszúrást szenvedhet a házi kedvencünk. Az árnyéktól mentes udvaron a nagy nyári melegben a kutya szabályosan megsülhet - figyelmeztet Seres Zoltán az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.Árnyékos hely és sok víz a megoldás a hőségriadóban a nagy meleg átvészelésére.Az állatvédők gyakran találkoznak a lakosság által rövid láncra kikötött, árnyéktól mentes helyen, megfelelő mennyiségű - friss ivóvíz nélkül tartott kutyákkal.A nyári meleg napokon a hosszabb ideig tartó sétáltatást érdemes kora reggel és késő délután megtartani. A naptól felhevült aszfaltot is érdemes elkerülni, hiszen ott könnyen égési sérülés fenyegeti a sétáltatott kutya mancsát.Az Orpheus Állatvédő Egyesület segélytelefonján a nagy nyári kánikulában aggódó állatbarátok körében rendszeres téma a tűző napon kikötött, víz nélkül tartott állatok számára történő segítségkérés. Seres Zoltán, egyesületi elnök szerint gyakran felejtenek kertben, udvaron egy – két napig (vagy tovább is) emberek házi kedvenceket. Van, hogy élelem – ivóvíz nélkül szenvednek az állatok.Ne csak a saját állatainkat óvjuk, figyeljünk oda a szomszéd portán tartott állatokra is.

a nagy nyári hőségben se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb sétákról, melyeket kora délelőttre és késő délutánra időzítsük,

állatunk számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon el tud bújni,

kedvencünknek az élelem mellé naponta többször friss ivóvizet kell biztosítani,

házi kedvencünket ne hagyjuk egyedül autóban (még nyitott ablaknál se), hiszen a tűző napon a belső hőmérséklet az egekbe szökhet.

A kutya önszántából soha nem mozogna a tűző napon a nagy kánikulában. Ha mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutya nem tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha, bizonyos körülmények között nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amire ráfeküdve hűtheti magát.A nagy nyári magas hőmérsékletet könnyebben átvészelik házi kedvenceink, ha hűvös helyen készítünk kuckót számukra. Fontos a napjában többször újratöltött vizes tál. Ha módunkban áll nedvesítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és legfőképp ne kívánjunk tőle "csúcsteljesítményt". A nagy nyári melegben egy autóban 5-10 perc alatt 60 fokra is felugorhat a levegő hőmérséklete, ami a bent tartózkodó élőlények számára hosszabb távon végzetes lehet. A lakásban a sötétítés, a ventilálás segítheti a meleg átvészelését.Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy a háziállat intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, a baj lehet akár hőtorlódás vagy hőguta is. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rendszerint hőguta vagy napszúrás áldozata.A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet ebben az esetben. A háziállatokért a gazdák a felelősek. Egy kis odafigyeléssel elkerülhető lehet az állatok szenvedtetése és pozitív élményekkel élhető át a nyári forróság.