Kapócs Zsókáék már az örökbefogadáson gondolkodtak, amikor megtörtént a csoda

Kapócs Zsóka a Best magazinnak nyilatkozott arról, hogy Simek Péter, egykori válogatott focista mellett találta meg a boldogságot, akivel együtt várják kisfiukat - írja a Bors . És ez nem volt könnyű, mert az, hogy Zsóka édesanya lehet, maga a csoda, mivel az endometriózis nevű, alattomos nőgyógyászati betegség miatt nem tudott teherbe esni. De sosem adta fel, hat kemény éven át küzdött, fájdalmas kezeléseket, hosszú órákig tartó műtéteket vállalt. Közben beleszeretett Péterbe, aki, mindenben támogatta. Lehet, Zsóka éppen azért adta neki a szívét, mert élete álmát segített teljesíteni.– Sosem estem teherbe, nem jött a baba se természetesen, se lombikkal. Minden rosszra gondoltam. Nem akartam megbolondulni, ezért elkezdtem az örökbefogadáson gondolkozni. A párom mindenben mellettem állt, ez sokat segített. Azt mondta, ha nem lesz vér szerinti babánk, akkor is mellettem marad és örökbe fogadunk. De megtörtént a csoda! – nyilatkozta Zsóka korábban a Borsnak.

– Peti rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkezik, és minden szempontból megfelel az elvárásaimnak. Életemben nem találkoztam még ennyire tiszta lelkű, kiegyensúlyozott férfival. A céljaink megegyeztek, ő is családra vágyott már, mint én, és neki sincs gyereke. Ezt hívják egymásra találásnak – mondta Zsóka a Bestnek.Boldogok együtt, türelmetlenül várják, hogy márciusban megszülessen a kisfiúk. A harmóniát csak egy apróság árnyékolja be. Zsóka még mindig rengeteget dolgozik. Egyszerre három lakás tervezését, felújítását végzi egymaga. Soha nem szeretett nyugton ülni, de ez egy várandós nőtől elég sok.– Ez az egy dolog van, amiben nem értenek egyet. Péter azt szeretné, ha nem hajtaná túl magát, ha többet pihenne, de még nem sikerült konszenzusra jutniuk – kotyogta ki egy közös barátjuk.