Kaptak még egy hetet, akik még nem jelentkeztek A Dalra

A nagy érdeklődést és a zenei szakma kérését figyelembe véve a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az eredeti határidőhöz képest egy héttel, november 15. csütörtök éjfélig meghosszabbította a jelentkezés lehetőségét A Dal 2019 pályázatra.Nevezni kizárólag online, a www.adal.hu oldalon lehet a jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével. A honlapon megtalálható A Dal 2019 részletes pályázati kiírása is. A műsor készítői műfajtól függetlenül várják a pályaműveket - közölte az MTVA sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.Mint írták, az idei, immár nyolcadik dalválasztó show-ban nemcsak Magyarország legjobb dalát keresi és választja ki a zsűri és a közönség, hanem értékes szakmai díjakat is lehet nyerni. Keresik A Dal 2019 legjobb dalszövegét, felfedezettjét és megrendezik az online Akusztik Dalversenyt is. A Dal 2019 győztese képviselheti Magyarországot a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon, amelyet 2019 májusában Tel-Avivban rendeznek meg.