Karácsony a TV2 Csoport csatornáin

A legkarácsonyibbcímű filmet már december 23-án elhozza aaz otthonokba, az ünnepek alatt pedig az összes Die Hard film látható lesz a csatornán.A családi mozik sem maradhatnak el: december 24-én aésis műsorra kerül, valamint olyan klasszikus magyar rajzfilmeket is láthatnak az ünnepek alatt, mint a, a, aés aA programkínálatot színesíti december 25-én 19:15-től Will Smith és Tommy Lee Jones főszereplésével a, valamint 21 órától Jason Statham, Melissa McCarthy és Jude Law a Budapesten is forgatottcímű filmje.Karácsony másnapján a. része és avárja majd a Mozi+ nézőit.December 24-én 18:45-től James Cameron nagysikerű kalandfilmjét, azvetítik, majd 22:15-től azcímű akciófilm látható.December 25-én főműsoridőben a, valamint anyújt kikapcsolódást, 26-án pedig az, valamint a Dr. Szöszi második része szerepel a kínálatban.Sokan követték 15 évvel ezelőtt Kandász Andrea szívmelengető sorozatát, a. Most a SuperTV2-n tér vissza a képernyőre december 23-án a dokumentumfilm, amely megmutatja az egykori szereplők sorstörténeteit. Kiderül, mi történt az elmúlt másfél évtizedben, megvalósultak-e az akkori családi álmok, együtt maradtak-e vagy elváltak a szülők?December 25-én aVárkonyi Andrea és arendhagyó adással ünnepelnek, Dér Heni, Horváth Éva és Mádai Vivien is beszélnek az ünnepekhez fűződő emlékeikről és a lányok egymást is megajándékozzák.Szintén ezen a napon látható először a. Sütő Enikő nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy civilek és ismert emberek történetein keresztül új perspektívából mutassa meg az olyan hétköznapinak vélt fogalmakat, mint a boldogság, a szeretet és az elfogadás. A cél, hogy egy újfajta gondolkodásmódot adjon át és általa a nézők könnyebben megtalálják a boldogsághoz vezető misztikus utat.Az első két rész december 25-én és 26-án 20:30-tól látható a FEM3 képernyőjén.Az ünnepi időszakban is minőségi kikapcsolódást kínál a. A TV2 prémium csatornája a karácsonyi hangulatot egy magyar klasszikussal alapozza meg, hiszen december 23-án 21 órától érkezik, míg szentestecímű filmet hozza el nézőinek.Cameron Diaz két napra is ellátogat a csatornára: december 25-én 21 órától acímű pikáns vígjátékban tűnik fel, Jason Segel oldalán, december 26-án este pedig Tom Cruise-zal keveredik veszélyes kalandokba acímű filmben.képernyőjén december 22-én kezdődik a téli szünet és minden este tartogat meglepetést a csatorna a kis nézőinek 20 órától.Pénteken aláthatják a gyerekek, majd december 23-án a, szenteste pedigkülönös, ősi világába kalandozhatnak el a kicsik.Karácsony napján Turbóval ismerkedhetnek meg a gyerekek: a történet egy csigáról szól, aki a sebesség megszállottja és elhatározza, hogy elindul egy versenyen.Karácsony másnapján Hablaty és sárkánya meghódítja az eget. Az-ben olyan tájakra jutnak el a főszereplők, ahol nem járt még viking. Így fedezik fel a titkos jégbarlangot, melyben idomítatlan sárkányok tanyáznak.december 24-26 között délelőttönként akarácsonyi epizódjait láthatják a nézők, valamint 24-én 16:35-től agyerekkarácsonyt, 18 órától a, 20 órától pedig atűzik műsorra.Sokak nagy kedvencei térnek vissza a képernyőre ezen a napon: 21 órától aújra hallhatják a nézők Király Viktort, Fekete Dávidot, Lakatos Krisztiánt, Tóth Lüszit, Bencsik Tamarát, Hient és a többieket.December 25-én és 26-án délután akarácsonyi adásai szórakoztatnak majd.profi séfjei minden segítséget megadnak, hogy karácsonykor is a legfinomabb falatok kerüljenek az ünnepi asztalra. A világhírű szakácsok: Nigella Lawson, Gordon Ramsey és Jamie Oliver is elhozza kedvenc receptjeit, hogy az idei karácsony a gasztronómia terén is emlékezetes legyen.December 23-án este hattól aés karácsonyi különkiadása után Gordon Ramsay-vel főzhetnek a Chili nézői, utána pedigmenüjét is elkészíthetik lépésről-lépésre.Szenteste napján a Nigella karácsonyi lakomájának második része, a-vel ésszerepel a Chili TV étlapján.