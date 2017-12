Karácsonyi jótékonysági műsort szervez az M2 Petőfi tévé a Holnap Tali! szereplőivel

Hagyományteremtő jelleggel karácsonyi jótékonysági műsort rendez az M2 Petőfi tévé a Holnap Tali! websorozat szereplőivel csütörtökön a budapesti Akvárium Klubban.



A közmédia zenés műsorral ajándékozza meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozó intézmények lakóit - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az MTI-vel.



Az egyórás karácsonyi műsorban a legszebb karácsonyi dalokat - a Csendes éjtől az All I Want for Christmas Is You című számig - hallgathatja meg a közönség, többek között Dallos Bogi és Benji, valamint a Holnap Tali! színészeinek előadásában.



A jótékonysági akcióba az M2 Petőfi TV műsorvezetői mellett a hazai zenei élet sztárjai, köztük a Tankcsapda, a Wellhello, a Paddy And The Rats, Pál Dénes, Freddie, a Margaret Island, a Magna Cum Laude és a Hiperkarma is bekapcsolódtak.



Az eseményt és a beérkezett ajándékokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozó intézmények lakóinak ajánlja fel a közmédia.



A műsoros ajándékcsokor mellett átadják az Én vagyok itt! című műsorban a zenészek és vendégművészek által felajánlott relikviákat és meglepetés-csomagokat is.



A jótékonysági műsor szombaton este 21 órakor lesz látható a közmédia ifjúsági csatornáján, az M2 Petőfi tévén.



A Holnap tali! a közmédia websorozata, amely az M2 Petőfi tévén is látható. A sorozatból popmusical is készült, amelyet a Magyar Színházban mutattak be Szente Vajk rendezésében, a főszerepben Csonka Andrással, Tóth Angelikával, Pásztor Ádámmal és a Holnap Tali! sorozat szereplőivel. A SunCity - a Holnap Tali!-musical januárban és februárban is látható a Magyar Színházban.