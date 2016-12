Karácsonykor sem talált legyőzőre a Zsivány Egyes

Az űrsorozat első különálló filmje, a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet második hete tartja vezető helyét az észak-amerikai mozipénztáraknál, a négynapos ünnepi hétvégét is fölényesen nyerte - összegezte a becsléseket a The Hollywood Reporter.



A Lucasfilm és a Disney produkciója, a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet 96,1 millió dollárt (28,4 milliárd forintot) adott eddigi bevételeihez az ünnepek alatt, amikor péntektől hétfőig 4157 moziban válthattak rá jegyet a nézők. A sci-fi kalandfilm ezzel globálisan már 500 millió dollárt halmozott fel.



Az űreposz első spinoffját, vagyis különálló filmjét egy évvel a legutóbbi Star Wars-darab, Az Ébredő Erő tavaly karácsonyi történelmi csúcsa után mutatták be. Az epizód 2015-ben rekordidő, 12 nap alatt érte el az egymilliárd dolláros bevételt.



Az Illumination és a Universal téli szünetre időzített animációs filmje, az Énekelj! aratta az ünnepek másik nagy diadalát. Az állatok énekes tehetségkutatójáról szóló mozira a becslések szerint 56,1 millió dollár értékben váltottak jegyet az észak-amerikai pénztáraknál, így hat nappal a bemutató után már 76,6 milliónál jár. Külföldön is sikerrel játsszák: ötven országban 27 milliót hozott ezen a hétvégén, így globálisan már 130,7 milliót eredményezett a jegyeladás.



Az Énekelj! bemutatójával egy időben, szerdán debütált két másik alkotás is, az Utazók és az Assassin's Creed. Morten Tyldum rendező sci-fije, a Jennifer Lawrence és Chris Pratt főszereplésével fémjelzett Utazók a várakozások alatt nyitott, 23,1 millió dollárt hozott 3478 észak-amerikai moziban a hétvégén, a bemutatója óta eltelt hat nap alatt pedig összesen 30,4 milliót.



A Bryan Cranston és James Franco főszereplésével forgatott Miért pont ő? a negyedik helyet szerezte meg a toplistán. A Fox 18-24 éveseknek szánt, szünidei témájú vígjátékát pénteken kezdte játszani 2917 észak-amerikai mozi, eddig 16,7 millió dolláros jegyárbevételre tett szert.



A Michael Fassbender fémjelezte Assassin's Creed című videojáték-adaptáció érkezett a hétvége ötödik helyére, 2970 észak-amerikai mozi tűzte műsorára. A négynapos ünnep alatt 16,7 millió dollárra becsülik a jegyárbevételét, ezzel a bemutató óta 22,5 milliót halmozott fel.