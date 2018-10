Karambolozott Détár Enikő és párja - fotó

Durva karambolt élt túl az éjszaka Détár Enikő és párja, Péter. Az angoltanárként is tevékenykedő férfi autója totálká­rosra tört, személyi sérülés azonban szerencsére nem történt -A járműben ült Détár Enikő és egy kolléganője, de az ijedtségen kívül nem esett bajuk. Péter a Facebookra írta ki, hogy mi történt, még az összetört autóról is kitett egy fotót. Azért írt a közösségi oldalon, mert so­kan aggódva hívták őket, nem esett-e bajuk.– Jól vagyunk, köszönjük szépen! Valaki benézte a piros lámpát, totálkárra ment a kisautóm, ami nagy baj, mert gyakran vidéken tanítok vagy tréninget tartok, és most itt vagyok kocsi nélkül – mondta a Borsnak Détár párja.