Kárász Róbert: magyarázat nélkül rúgtak ki

Hétfőn, az ATV reggeli műsorában tér vissza Kárász Róbert – ha sikerül aznap felébrednie, mondta az Esti Frizbi felvételén. Ő azon műsorvezetők egyike, akit „váratlanul" rúgtak ki a TV2-től. Kárásznak tavaly április 1-jén szóltak, nem számítanak már rá. Hajdú Péternek azt is elmesélte, teljesen váratlanul nem érte a dolog - írja a BorsOnline – Számítottam rá, hogy ez is előfordulhat és benne van a pakliban – magyarázta Kárász, majd azt is megerősítette, a menesztése nem is elsősorban őt, a kollégáit viselte meg. – Tényleg a nyakamba borultak és sírtak. Hogy örömükben, hogy végre elmegyek, vagy tényleg bánatukban…? De azt hiszem, az utóbbi volt – mondta.Hajdú ezt követően felvetette, lehet, hogy az elbocsátása egy külföldi személy (feltehetőleg Dirk Gerkens vezérigazgatóra gondolt – a szerk.) döntése volt, Kárász azonban határozott véleményt formált: szerinte inkább a hírigazgató, Kökény-Szalai Vivien állt a háttérben.A felvétel után a Borsnak azt is elmondta, az elmúlt közel egy évben sem lett okosabb távozása okát illetően. – Vivien annyit mondott akkor, hogy a menedzsment nem kíván velem többé együtt dolgozni.