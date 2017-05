Karddal védte meg magát Polyák Lilla

Kardforgatásból és filmes verekedésből kapott kiképzést Polyák Lilla és Tóth Roland. Az Operettszínház művésze, illetve a Jóban Rosszban Bodolai Bandija a Telenor új reklámkampányának egyik arca, Fülöp Enikő kaszkadőr segítségével feszegették saját korlátaikat. A két híresség ennek jegyében a profi harcjelenetek mellett közös szenvedélyük, a motorozás filmes kihívásaiból is ízelítőt kapott.



Polyák Lilla igazi amazonként küzdött meg Fülöp Enikő kaszkadőrrel, aki a telekommunikációs vállalat új, korlátlan mobilinternetet kínáló tarifáinak reklámkampányában szerepel. Enikő táncosként kezdte a pályáját, majd Brad Pitt egy Magyarországon forgatott filmjében kezdett el kaszkadőrködni, és azóta több hollywoodi produkcióban is bizonyított – ezzel ő az élő példa arra, hogy eltökéltséggel lehetséges túllépni a korlátainkon. Ennek jegyében a színésznőnek egy izgalmas koreográfiát és a színpadon is hasznos fogásokat tanított. Lilla elárulta, hogy bár nem kell gyakran veszélyes helyzetekkel szembenéznie, pályája során nem először találkozik kaszkadőrt igénylő feladatokkal.



„A színművészetin is tanultunk alapvető mozdulatsorokat, eséseket, néhány fogásra még emlékszem. Van olyan jelenleg futó előadásom, amiben egy meredek jelenetnél kaszkadőr segít ki, így elég közelről figyelhetem ezt az emberfeletti munkát. Kevésbé veszélyes kihívásokat én is bevállalok, mert azt gondolom, a korlátaink azért vannak, hogy átlépjük őket. Elképesztő, hogy Enikő naponta átlépi a saját határait; fantasztikus, hogy mikre vállalkozik és mikre képes" – mesélte a vagány színésznő, aki a kardcsata után néhány ütést is begyakorolt, illetve Enikő motorjára is felpattant, és egy közös szelfit is készített Tóth Rolanddal, aki szintén nem úszta meg a kiképzést.



„Lillával mindketten szenvedélyes motorosok vagyunk, nekem például egy-egy látszólag cél nélküli motortúra jelenti a valódi szabadságot. Ilyenkor a barátaimmal útra kelünk egy tetszőleges égtáj felé, és minden nap más dönti el, az adott pillanatban merre vigyen minket az utunk. Csodálatos érzés, hogy nem tudod, hol talál majd a naplemente. A „kaszkadőrképzésünk" is igazi felszabadulás volt, Enikő alaposan megmozgatott! Szívesen estem-vetődtem az útmutatása alapján, és néhány látványos jobbegyenest is bevállaltam az A-kategóriás akciófilm-paródiánk kedvéért" – nevetett a Jóban Rosszban sztárja.



A vállalkozó kedvű színészek elárulták, fontos számukra, hogy a munkájukat, illetve a magánéletüket tekintve újra és újra kitörhessenek a korlátaik közül; akár ismeretlen kalandokat kipróbálva, akár a tőlük már jól megszokott módon, két keréken…