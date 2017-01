Karl Lagerfeld tervezte a Bécsi Operabál elsőbálozóinak tiaráját

"A zafirkék fejdíszt a Kék Duna keringő ihlette" - mondta Lagerfeld a tiaráról, utalva a Johann Strauss bécsi zeneszerző által komponált műre. Ausztria egyik legismertebb zenei alkotása hagyományosan az operabál nyitótánca és állandó műsorszáma a bécsi újévi koncertnek is. A darabot Johann Strauss 1866/87 telén komponálta, így idén emlékeznek a mű születésének 150. évfordulójára.



A tiarát, amelyet a nyitókeringőt táncoló elsőbálozók fognak viselni, mintegy 400 áttetsző és kék Swarovski-kristállyal és öt kristálygyönggyel díszítették. Többek között a Lagerfeld által tervezett tiara is látható lesz majd egy kiállításon, ahol az eddigi operabálok fejdíszeit mutatják be.



A tiarát minden évben egy nemzetközi hírű dizájner tervezi, és a Swarovski osztrák cég valósítja meg, amely 1956 óta támogatja a Bécsi Operabált.



Az eseménynek otthont adó Bécsi Állami Operaház igazgatója, Dominique Meyer a Swarovskival folytatott együttműködés megkoronázásának nevezte az ékszert bemutató pénteki sajtótájékoztatón, hogy a fejdísz megtervezésére ezúttal egy topdizájnert sikerült megnyerni. A Párizsban élő német Karl Lagerfeld személye ráadásul tovább növeli az operabál, "az egyik legnívósabb művészeti ünnep" nemzetközi rangját - vélte a francia direktor.



2017-ben az operabált február 23-án tartják. A szervezők az idei bál részleteit a január végén tartandó sajtótájékoztatón ismertetik.