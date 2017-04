Katalin hercegnő is beszélt lelki problémáiról - videó

Harry és Vilmos herceg után Vilmos felesége, Katalin hercegnő is beszélt lelki problémáiról egy pénteken közzétett videón.A brit királyi család három tagja a Heads Together nevű kampány keretében szólalt meg a héten, amelynek célja, hogy a mentális betegségek felvállalására és segítség kérésére buzdítsa az embereket.A héten elsőként Harry herceg, Diana másodszülöttje tárta fel lelkét: édesanyja halála után csaknem két évtizedig küszködött a magába fojtott gyásszal, az ezzel járó agresszióval, egészen addig, amíg végül lelki segítségnyújtásra nem szorult.Ezután Vilmos herceg buzdította honfitársait nyílt és őszinte beszédre a mentális betegségekről, egy felvételen Lady Gagával is beszélgetett az amerikai énekesnő poszttraumás stressz szindrómájáról.A legújabb, hatperces felvételen, amelyet szerdán készítettek a Kensington-palotában, Harry, Vilmos és Katalin beszéltek arról, mennyi stresszel jár a szülővé válás és ismét szóba került Diana tragikus halála is.A pénteken hivatalosan közzétett videón Vilmos, II. Erzsébet unokája, a brit trón majdani várományosa elmondta: "amikor az embernek gyereke lesz, átértelmezi saját érzelmeit és az életét. Nagyon érdekes volt megérteni, miért bosszantanak fel, hogyan hatnak rám bizonyos dolgok".Említette azt is, hogy többször vitte haza magával azoknak az eseteknek az emlékét, amelyekkel mentőhelikopteresként találkozott.Hitvesével, Katalinnal visszaemlékeztek, milyen stresszt jelentett kisfiuk, György születése 2013-ban."Akárhány könyvet elolvastam, erre semmi sem készíthet fel, fogalmunk sem volt, mit csináljunk" - magyarázta Katalin.Vilmos egy korábbi videón beszélt az édesanyja elvesztése okozta sokkról. Harry a hétfői felvételen elmondta, a gyászt végül tanácsadó segítségével tudta feldolgozni."A körülmények egyedülállóan szoros köteléket hoztak létre köztünk. Azonban még így sem beszéltünk eleget édesanyánkról az elmúlt évtizedek során" - idézte fel Vilmos, Harry pedig hozzátette, mindig azt gondolta, minek előhozakodni a múlttal, mert a téma csak elszomorít, nem változtat semmin, nem hozza vissza, akit elveszítettek."Amikor így kezdünk gondolkozni, az nagy kárt okozhat" - vélte Harry.A Kensington-palota szóvivője szerint a királyi család tagjait nagy örömmel tölti el a kampány fogadtatása."Amikor arra buzdították honfitársaikat, hogy kezdjenek beszélgetni családjukkal, barátaikkal a lelki gondjaikról, meg akarták mutatni, hogy ők sem teszik másként" - mutatott rá a szóvivő.