Katherine Heigl fehérneműben pózol - fotó

Már majdnem 14 hónapja, hogy világra jött Joshua Jr, és sok időbe telt, mire igazán formába lendültem ezután. Az első kép egy hónappal a születése után készült. A második egy teljes évre rá, a harmadik pedig most hétvégén. Remélem, látható, milyen kevés különbség van az első és második között, így láthatjátok, milyen lassú volt a fejlődés… bár azokban a hónapokban folyamatosan rejtegettem ezt, nem pózoltam fehérneműben! Mindenesetre, most közeleg a nyaralásunk, áprilistól pedig új filmet forgatok, és minden vágyam, hogy fittnek, szexinek és erősnek érezzem magam, ezért az utóbbi két hónapot igazán meghajtottam, hogy lemenjen az utolsó terhes hájacska is, és megkerestem azokat a hasizmokat, amik a pocakom alatt bujkáltak. Igazán inspirált Miss Rach Parcell előtte-utána fotója, amit a BBG-challenge kapcsán osztott meg. Korábban nem hallottam róla, de mivel ő ennyire szuperül néz ki (csak pár hónappal előttem szült), muszáj voltam megnézni, mi ez. Találtam egy szuper applikációt, amit Sweatnek hívnak, és tele van egy csomó BBG-programmal, amik közül csak választani kell, és bárhol elvégezheted, nálam ez a hálószobát jelentette otthon. Nem fogok hazudni, az edzések elég kemények, de a változás, ami már 5 hét után jelentkezett, motiváltan tudott tartani. Hálás vagyok, hogy egy évem volt megtalálni a hasizmaimat, és a popsimat visszatettem oda, ahova igazából való. Nem kényszerített senki, hogy visszaszerezzem a szülés előtti alakomat, de itt volt az idő, hogy újra fontos legyen az erőm, a fittségem és az egészségem, szóval nagyon hálás vagyok Rach Parcellnek, hogy megosztotta a történetét, és motiválta ezt a mamit!