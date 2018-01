Katinka nem békül, hiába a könnyes bocsánatkérés

Ezek a pillanatok emlékezetesek maradnak: a kezdeti döbbenetből felocsúdva hatalmas üdvrivalgás fogadta a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka edző férje, Shane Tusup beszédét az Év sportolója-gálán. Az Év edzőjének megválasztott amerikai szakember magyar nyelven felolvasott köszönőbeszédében könnyek közt kért bo­csánatot mindenkitől, akit agresszív viselkedésével korábban megbántott.A Nemzeti Színházban sokan állva tapsolták a megrendítő erejű szónoklatot, vezeklést, de a kétkedők szerint Tusup előadása egy jól felépített amerikai show volt csupán. Pedig a szavak nagyon meghatóak voltak:– Hibáztam. Sokakat megbántottam a viselkedésemmel. A sok munka közben nem vettem észre, hogy példaképpé kellene válnom, ami korábban belefért, ma már nem fér bele. Elfáradtam, kimerültem – mondta Shane elcsukló hangon, zavarodott mosolyok közepette, majd a kedvesének is üzent. – Köszönöm, hogy bíztál bennem. Mindig azért dolgoztam, hogy rászolgáljak a bizalmadra.

A beszédet Katinka sem bírta rezzenéstelen arccal végighallgatni, látszott rajta a meghatottság, az egyik pillanatban még a könnye is kicsordult. Ám a sebek még frissek és feltehetően nagyon mélyek az Iron Ladyben, így a színpadon érdemben nem reagált férje bocsánatkérésére.– Én is meglepődtem Shane beszédén. Ezek a kedves szavak adnak nekem némi érzelmi töltetet – nyilatkozta az M4-nek az év legjobb női sportolójának megválasztott Hosszú, majd a kettőjük viszonyáról is szót ejtett. – Próbálunk háttérbe vonulni külön-külön és együtt is, ez nem nagyon sikerül. Most az egymásra való odafigyelés időszaka következik.Arra a kérdésre azonban, hogy mi lesz kettejük sportolói és magánéleti kapcsolatával, nem adott teljesen egyértelmű választ Katinka. – Dolgozunk a megoldáson – zárta rövidre a témát.Nos, egyelőre csak szurkolni lehet, hogy valóban bekövetkezzék az egymásra figyelés időszaka - írja a borsonline.hu . Sajnos, mint a Bors riportere láthatta: tegnap is egye­dül, férje nélkül ment edzeni bajnoknőnk, csupán a barátnője és egyben személyi asszisztense kísérte el.