Katy Perry színes vidámparkban elmélkedik legújabb kisfilmjében

Katy Perry egy csodálatos vidámparkba kalauzol minket a nemrég megjelent Chanied to the Rhythm című számának videójában.Az izgalmas kisfilmet a Grammy-díjas Matthew Cullen rendezte, aki a Dark Horse-hoz és a California Gurls-hoz is készítette a videót, de dolgozott már például Jay-Z-vel vagy Beckkel is.A szám népszerűségét jól mutatja, hogy a megjelenést követő első napon 3 millió streamet ért el, új rekordot állítva fel ezzel a Spotify történetében.