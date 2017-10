Kedden jön a South Park: The Fractured But Whole - már csak 1 nap!

A South Park: The Fractured But Whole tehát október 17-én jön PlayStation 4, Xbox One konzolokra, és PC-re egyaránt. Az ajánlott gépigénye Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 – a 64 bites fajtából –, Intel Core i5-4690K / AMD FX-8350 vagy hasonló processzor, NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 750ti / GTX 960 / GTX 1060 vagy AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470 videokártya, és 8 GB memória.

Kicsit félő volt, hogy a The Stick of Truth után már nem lehet sokat kihozni a játékból. Annak töménytelen mennyiségű tartalma és irdatlan részletessége – ami tovább öregbíti az alkotók zsenialitását – okán joggal gondolhatta volna az egyszeri játékos, hogy még egy hasonló bőr lenyúzása már kevesebb sikert hozhat, valamint a helyzetet az is árnyékolta, hogy az új játékon már nem az Obsidian, hanem a Ubisoft San Francisco dolgozott. Minden félelem alaptalan volt.Dushbag visszatér, ám az előző játékkal ellentétben itt már lesz lehetősége a játékosnak női karaktert is választani. A készítők elmondták, az előzőből azért hagyták ki a női vonalat, mert ott a lányoknak a sztori szempontjából külön szerepük volt, és az interakciókat is nehéz lett volna megoldani. Itt ebben nem lesz hiba, ha lányt választunk, garantáltan máshogy fognak viszonyulni hozzánk a többiek.Változott a téma. A fantasy vonalat elhagyva most az oly divatos szuperhősös világ elé lesz szétszedve, South Park módra. A történet a The Stick of Truth után egy nappal kezdődik Cartman zseniális ötletével, aki a szuperhős énjéből – Mosómedvéből – és az ő baráti csoportjából szeretne franchise-t építeni, így veszik fel a srácok a harcot a bűnözéssel.A South Park-tól már megszokott a politikai korrektség folytonos kigúnyolása, és ez itt sem lesz másként. Míg a sorozatban PC igazgató karaktere reflektál a politikai korrektség egyes túltolásaira, a The Fractured But Whole-ban a játék nehézségének kiválasztásánál már egy ilyen fricskába futhatunk, ugyanis a nehézségi szint attól függ, hogy a karakterünknek milyen bőrszínt állítunk majd be.A harcrendszer megmaradt a régi, számos fejlesztéssel, több támadási lehetőséggel, és mostantól a környezeti elemek is felhasználhatóak.A season pass számos extrát fog tartalmazni. Új jelmezek, új hősök, egy új segéd és Törcsi is része a szezonbérletnek. Decemberben érkezik új helyszín, Doctor Timothy bázis, de 2018-ban már a Casa Bonita is játszható lesz.