Kedden lesz a biztonságos internet napja, amelynek célja, hogy világszerte koncentráltan hívja fel a figyelmet az internet veszélyeire - mondta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Edvi Péter elmondta, a szolgálat ezzel kapcsolatban feladatának tekinti a böngészés közbeni tudatosság növelését, a tájékoztatást a veszélyekről, az alapszabályok megtanítását a gyerekek mellett a szülőknek és a tanároknak is.



Hozzátette, a mai gyerekek már beleszülettek az internet világába, jobban értenek hozzá, mint a szüleik, nagyszüleik. Edvi Péter szerint ez nem is baj, az a fontos, hogy a gyerek megossza, megbeszélje az élményeit a szülőkkel, akik ezen a téren is tudnak morális értékrendet közvetíteni.



A biztonságos internet napot (Safer Internet Day) 2004 óta tartják az év második hónapja második hetének második napján, Magyarország 2008-ban csatlakozott a kezdeményezéshez.