Kembe Sorel elköltözött kedvesétől, szakítottak

– Való igaz, hónapokkal ezelőtt elköltöztem otthonról. Zsófival mindent megbeszéltünk, többek közt azt is, hogy nem árulunk el részleteket a szakításról – mondta Sorel.A lapnak egy meg nem nevezett informátor arról beszélt, hogy a szakítás azért történt, mert Zsófi életében megjelent egy új szerelem. Zsófi azonban nem akart nyilatkozni magánéletéről - Olvasható a BorsOnline -on.A pár előbb csak a Jóban Rosszban sorozatban játszott szerepük szerint lett egy pár, majd 2012 végén az is kiderült, hogy a való életben is egy párt alkotnak. Egy évvel később már meg is született szerelmük gyümölcse, Katja. Házasságra azonban sohasem került sor.[*bors*}