Kémkednek az okosjátékok

Az amerikai és német hatóságok után már a franciák is vizsgálatot indítottak az ügyben.A francia hatóságok figyelmét a My Friend Cayla baba és az i-Que robot keltette fel, a játékokat egy sor biztonsági rés miatt tiltanák be. Mind a lányoknak készült baba, mind pedig a fiúknak szánt robot rendelkezik mikrofonnal, és bluetoothon kapcsolódnak az őket irányító telefonra vagy tabletre. A játékok úgy működnek, mint egy gyerekeknek készült digitális asszisztens: figyelik a szóbeli kérdéseket és utasításokat, amelyeket aztán továbbítanak egy távoli szerverre. Ott aztán egy webes szolgáltatás értelmezi a kéréseket, majd visszaküldi a válaszokat.A gyártó oldalán található reklám szerint a gyerek például megkérdezheti a babától, hogy melyik állat a legmagasabb a világon, mire Cayla azt válaszolja majd, hogy a zsiráf.

A számos biztonsági probléma közül az egyik már több mint két éve ismert: a játékok szoftvere meghekkelhető, ezért bármilyen közeli bluetooth eszköz csatlakozhat rájuk. Így a támadó akár beszélgethet is a gyerekkel, vagy csak rögzítheti, amit mond.A G DATA egy évvel ezelőtt már megírta, hogy az okosjátékok egy sor személyes adatot gyűjthetnek és tárolhatnak. A német biztonsági cég azt javasolja a szülőknek, hogy lehetőleg kerüljék el az internetre kötött okosjátékok vásárlását, egyszerűen azért, mert a játékgyártók még nem biztonságtudatos módon fejlesztik ezeket, így jellemzően sok biztonsági rés található bennük.Németországban a Genesis játékgyártó termékeit már betiltották, arra hivatkozva, azok gyakorlatilag törvénytelen kémkedő eszközök (az országban tilos álcázott kémkedő eszközöket gyártani, forgalmazni vagy akár birtokolni). A francia hatóságok pedig most két hónapos határidőt adtak a gyártónak a játékok módosítására.

Az Egyesült Államokban is felmerült már ugyanez a kérdés, az FBI idén nyáron adott ki figyelmeztetést az okosjátékokkal kapcsolatban. A Telegraph cikke ennek kapcsán megemlíti a VTech, a Fischer-Price és a Mattel egyes termékeit is.Általános tanácsként az fogalmazható meg, hogy ha internetre kötött játékot vásárolunk, akkor ezt szülői felügyelet mellett engedjük használni, és ha a gyerek megunta, akkor kapcsoljuk ki.