Kerekesszékes énekesnő képviseli Oroszországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

A Pervij Kanal (Egyes csatorna) orosz tévécsatorna vasárnapi bejelentése a részvételről véget vetett a találgatásoknak, melyek szerint Oroszország esetleg bojkottálja az ukrajnai eseményt a két ország rossz viszonya miatt. Oroszországban több politikus és előadóművész is a rendezvényről való távolmaradásra szólított fel.



A 27 éves énekesnő, akire egy belső válogatáson esett a választás, a Flame is Burning című dalt adja elő a Pervij Kanal közlése szerint. "Julija önálló előadó, elbűvölő lány és tapasztalt versenyző" - méltatta az énekesnőt a legnagyobb lefedettségű, a kormány többségi tulajdonában lévő csatorna.



A ritka izomsorvadásos betegsége miatt gyermekkora óta kerekesszékhez kötött Szamojlova 2013-ban bejutott az orosz X-Factor döntőjébe, 2014-ben pedig fellépett a szocsi Paralimpiai Játékok megnyitóján. Oroszországban elismert előadó, elnyerte Alla Pugacsova, az orosz popzene veterán nagyasszonyának díját is.



Könnyen meglehet azonban, hogy Kijevben mégsem képviselheti Oroszországot, mert 2015 júniusában fellépett egy koncerten az Ukrajnától egy évvel korábban elcsatolt Krím félszigeten, Kercs városban. Mint Kijevben hétfőn közölték, az SZBU ukrán titkosszolgálat máris vizsgálja a kercsi fellépés körülményeit, és ha kiderül, hogy Szamojlova megsértette a krími utazásokra vonatkozó ukrán jogszabályt, beutazási tilalommal sújthatják.



Egy ukrán törvény értelmében az elcsatolt Krím félszigetre csak ukrán területről, az ukrán hatóságok engedélyével szabad beutazni. Bárkit, aki ezt a szabályt megszegi, többéves beutazási tilalommal sújthatnak Ukrajnában. Egy ukrán parlamenti képviselő felszólította az énekesnőt, hogy ne hagyja magát belerángatni Moszkva ukránellenes provokációiba.



Moszkvában Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Julija Szamojlova személye "nem provokáció", mint hangoztatta, "gyakorlatilag mindenki volt a Krímben, alig akad valaki, aki ne utazott volna oda".



A 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjét május 9-10-én, döntőjét pedig május 13-án tartják az ukrán fővárosban. A tavalyi verseny orosz résztvevője, Szergej Lazarev a harmadik helyen végzett.