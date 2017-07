Kerüli a tükröket a Szulejmán sztárja

Atmadzsaja alakítója nemrég világra szóló lakodalmat csapott énekesnő szerelmével, ahol szinte minden négyzetméterre jutott egy török telenovella­sztár, köztük Pelin is a férjével, Bedrivel. Szemlátomást nagyon jól érezték magukat - írja a borsonline.hu – Két kisgyerek mellett minden felnőtt társaságban eltöltött percet meg kell becsülni, nem szabad, hogy fogva tartson a pelenkák világa – bölcselkedett egy újságírónak a színésznő, aki három éve adott életet első kisfiának, Alinak, majd idén áprilisban a második kisfiú, Can Eyüp is megérkezett a családjukba.Pelin azt mondja, nagyon boldog, de tükörbe egyelőre ritkán néz.

– Azt hittem, sokkal könnyebb lesz visszanyerni a régi formámat. A szülés környékén alig ismertem fel magam, és bár a helyzet azóta sokat javult, korántsem tökéletes az alakom. Az arcom vonásait már visszakaptam, de a hasam még olyan, mintha várandós lennék – kritizálta magát a 33 éves sztár. Viccesen azt is megjegyezte, most tudja csak igazán értékelni a bő szabású ruhákat és a beállított fotókat. Szerencsére a férje így is imádja, ez pedig sokat lendít a lelkiállapotán.