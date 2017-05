Későbbi James Bondok emlékeztek Roger Moore-ra

A két színész, akik szintén eljátszották James Bondot, a közösségi médián tették közzé méltatásukat. BrosnanFacebook-bejegyzésében "fantasztikus Bondnak" nevezte Moore-t, és hangsúlyozta, hogy a néhai színész "nagy szerepet töltött be az életében".Craig egy közös fotót mellékelt magáról és Moore-ról a James Bond-filmek hivatalos Instagarm-oldalán, és a következőket írta: "Senki sem csinálja jobban - szeretettel Daniel".Jane Seymour, aki az Élni és halni hagyni című epizódban volt Bond-lány Roger Moore oldalán, a Deadline portál szerint úgy fogalmazott: elsősorban munkamorált és alázatot tanult a színésztől, aki mindenkivel kedves és figyelmes volt. "Roger tanította meg nekem, milyen is egy igazi filmsztár. Számomra ő volt Bond" - tette hozzá a színésznő. Roger Moore a rákkal vívott rövid küzdelem után hunyt el . Halálhírét kedden három gyereke jelentette be. A színész hétszer játszotta el a 007-es brit titkos ügynököt. Ragyogó színészi pályafutása mellett hosszú ideig volt az ENSZ jószolgálati nagykövete.A nagyszerű színészről számos sztár mellett Russell Crowe, Mia Farrow és Michael Caine is megemlékezett. "Igazán szomorú vagyok, és úgy gondolom, csak könnyezve tudnék róla beszélni. Roger tökéletes úriember volt, minden barátja csodálta" - fogalmazott Caine.