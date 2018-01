Két magyar filmet is bemutatnak a Berlini Filmfesztiválon a Kritikusok Hetén

A cannes-i és a velencei Kritikusok Hete mintájára létrehozott szekciót a Német Filmkritikusok Szövetsége indította el négy évvel ezelőtt, a Berlinale párhuzamos programjaként. A vetítéssorozat célja, hogy a filmek köré vitákat, beszélgetéseket szervezve dialógust indítsanak a filmesek, kritikusok és a nézők között. A szervezők ezért csak kevés filmet válogatnak a programba, idén 7 játékfilmet és 3 rövidfilmet - tájékoztatták a magyar filmek készítői közleményben az MTI-t.



Az idei válogatásban lesz a The Rub című kísérleti játékfilm nemzetközi premierje is, amely Lichter Péter második egész estés munkája. A tavaly bemutatott Fagyott május című avantgárd horrorfilm után a rendező Máté Borival közösen készített filmet William Shakespeare Hamletjéből. A The Rub több száz, kézzel festett celluloidtekercs felhasználásával készült. A filmszalagokat az alkotók különböző módszerekkel roncsolták, például föld alá ásva és több hónapig rohasztva hoztak létre absztrakt formákat. Az állami támogatás nélkül készült film főszereplő-narrátora Hajdu Szabolcs filmrendező volt, zeneszerzője pedig Horváth Ádám Márton. A The Rub létrejöttét a Magyar Nemzeti Filmalaphoz tartozó Filmarchívum is segítette kiselejtezett filmszalagokkal. A filmet március 17-én mutatja be a budapesti Art+ Cinema, amelynek az előterében a festett filmszalagokat is megtekinthetik a nézők.



A Kritikusok Hetén szereplő másik magyar film, a 2016. október 8. című etűd szintén a rendezőpáros munkája. A 2016. október 8. a Népszabadság bezárásának állít emléket: a filmet a címben szereplő napon megjelent utolsó lapszám darabjaiból készítették. A rövid absztrakt alkotásnak a csehországi Jihlavában megrendezett neves dokumentumfilm fesztiválon volt a nemzetközi bemutatója.