Két magyar is bejutott a Marton Éva énekverseny döntőjébe

Ádám Zsuzsanna és Megyimórecz Ildikó Lilla személyében két magyar is bejutott a 3. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny döntőjébe.



A budapesti esemény zsűrije által csütörtökön késő este kihirdetett döntés értelmében a két magyar mellett hat nő és öt férfi, hat szoprán, három mezzoszoprán, illetve három bariton, valamint egy tenor került be a fináléba, amelyet szombaton este rendeznek a Zeneakadémia nagytermében - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.



Az énekverseny döntőjének mezőnyét a magyar Ádám Zsuzsanna és Megyimórecz Ildikó Lilla, a brazil Beatriz Baptista, a kínai Jipao Csen (Yibao Chen), a mongol Badral Chuluunbaatar, az ukrán Inna Fedorii, Kszenia Nikolaieva és Valentyina Pluzhnikova, Julia Muzicsenko és Anna Sapolvalova Oroszországból, a mexikói-amerikai Galeano Salas, az örmény Gagik Vardanyan és a kazah Rassul Zharmagambetov alkotja.



A megmérettetés hétfőn kezdődött minden korábbinál több, hatvanegy versenyző részvételével. Már a tavaszi online jelentkezés során megdőltek a rekordok, hiszen négy földrész harmincnyolc országából - Perutól Japánon és Dél-Afrikán át Finnországig - 145 fiatal énekes küldte be videoanyagait. Közülük a Marton Éva által vezetett előzsűri döntése alapján 94 jelentkező kapott meghívást az élő fordulókba. Az elődöntő hétfőtől szerda estig zajlott, majd csütörtökön huszonhárom fiatal énekes mérte össze tudását a középdöntőben.



A több mint ötvenezer euró (16,5 millió forint) összdíjazású 3. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny szombati döntőjében az énekesek két-két áriát adnak elő a Magyar Állami Operaház Zenekara kíséretével, Kocsár Balázs vezényletével. A győztes, a 15 ezer eurós nagydíj nyertesének kiléte vasárnap este derül ki a Zeneakadémia nagytermében, a gálakoncert végén.



A magyar kormány által biztosított támogatásból megrendezett verseny zsűrijében Marton Éva oldalán Miguel Lerín, az európai operaélet egyik legbefolyásosabb menedzsere; Vittorio Terranova, a F. Tagliavini operaverseny művészeti vezetője; Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera casting directora; Anatoli Goussev, a La Scuola Musicale in Foro Buonaparte di Milano professzora; Teimuraz Gugushvili, a Tbiliszi Konzervatórium professzora; Franz Grundheber német bariton, a bécsi és a hamburgi Staatsoper örökös tagja; Meláth Andrea, a Zeneakadémia Ének tanszékének vezetője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója vesz részt.



A szombat esti döntő élőben követhető a martoncompetition.hu-n, a verseny Facebook-oldalán, valamint a Bartók Rádióban, a vasárnapi gálát az M5 kulturális csatornája közvetíti. Jegyek korlátozott számban mindkét hétvégi időpontra kaphatók a Zeneakadémia Liszt Ferenc téri pénztárában, illetve a verseny honlapján. Még az ősszel adásba kerül a versenyről a Zeneakadémia produkciójában készülő riportfilm.