Két magyar rendező filmje is versenyben lesz Cannes-ban

Két magyar rendező filmje is meghívást kapott a május 17. és 28. között zajló 70. cannes-i filmfesztivál hivatalos programjába: Mundruczó Kornél legújabb filmje az Arany Pálmáért versenyezhet, Kristóf György szlovák-magyar-cseh-francia-lett koprodukcióban készült első játékfilmjét, az Out című alkotás pedig a második legjelentősebb szekcióba, az Un Certain regard (Egy bizonyos nézőpont) című válogatásba került be - jelentette be csütörtökön Thierry Frémaux, a világ legjelentősebb filmes szemléjének művészeti igazgatója párizsi sajtótájékoztatóján.



Mundruczó Kornél Felesleges ember munkacímen készült alkotásának végleges címe Jupiter holdja lett, ami utalás Európára.



A rendező ötödik alkalommal kapott meghívást Cannes-ba. A Jupiter holdja 17 játékfilmmel versenyezhet a fődíjért, de a lista még nem végleges. A díjátadó május 28-án este lesz. A nemzetközi zsűri elnöke idén Pedro Almodóvar spanyol rendező.