Két napig Budapest Európa gasztronómiai fővárosa

- mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója az MTI-nek.Guller Zoltán közölte: a Michelin és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésének köszönhetően hétfőn Budapesten lesz az európai gasztronómia egyik legrangosabb eseménye, az európai Michelin Guide díjátadó ünnepség, ahol öt ország - köztük Magyarország - megtudja, mely éttermeik érdemelték ki a Michelin-csillagot.Hangsúlyozta: a magyar turizmus rekordokat dönt, és a cél az, hogy Magyarország felkerüljön a gasztroturisták térképére is.A gasztronómiai turizmus egyre inkább felértékelődik a világ turizmusában. Azt tapasztalni - mondta a vezérigazgató -, hogy egy térség gasztronómiai kínálata meghatározó lehet az utazási döntés meghozatalánál. Ehhez ez a mostani esemény is hozzájárulhat, hiszen a magyar sajtó mellett spanyol, olasz, görög, francia, német és brit újságírók is érkeznek, akik "hírünket viszik a világban" - közölte.Guller Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogyBudapest így a második állomása a rendezvénysorozatnak, ami fontos elismerés, ráadásul nem is az első, hiszen a Bocuse díOr is nagy siker volt - mondta.Guller Zoltán jelezte: büszkék arra, hogy otthont adhatnak ennek az eseménynek is. Ismertette:, a Magyar Turisztikai Ügynökség egy zártkörű szakmai napot szervez, ahol Európa négy Michelin-csillagos séfje magyar sztárséfekkel közösen tart mesterkurzust a Belvárosi Piacon.Olyan alapanyagokkal dolgoznak ezen az eseményen a séfpárosok, mint például a kacsamáj, tokhal, ponty és a nyúl, vörös káposzta, cékla; ezekből készülnek az ízekben gazdag, a magyar gasztronómia által inspirált fogások.Guller Zoltán szólt arról is, hogy az eseményre a magyar gasztronómiai szervezeteket és a legelismertebb séfeket hívták meg, de a legfontosabb vendégek a fiatal tehetségek.