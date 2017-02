Két olimpia között szülne Hosszú Katinka

Újabb és újabb kihívásokat keres Hosszú Katinka , aki novemberben már azzal is próbálkozott, hogy a férfiak közt is versenyezhessen - noha akkor az nem jött neki össze, új projektje még bevállalósabb - írta meg a Bors A világklasszis úszónő korábban már beszélt arról, hogy több gyermeket is szeretne, és úgy tervezi, hogy a tokiói ötkarikás játékok után szülne először.

Három gyermeket szeretnék. A tokiói olimpia után, 2021-ben jöhet az első. Bár ha Budapest elnyerné a 2024-es olimpiarendezés jogát, három évvel később szülnék először

- nyilatkozta korábban.Nos, a dolog annyit változott, hogy valóban 2021-ben szülne először - ám a szülés után még visszatérne a 2024-es olimpiára!

Szeretnénk gyerekeket. Talán születik egy kisbabánk 2021-ben, és aztán visszatérek 2024-ben. Ez lenne csak az új kihívás

- idézte a Hosszú Katinka Ripost magazinnak tett angol nyelvű nyilatkozatát a lap .Ha ez összejönne neki, akkor 35 évesen hat olimpiával koronázhatná meg úszói karrierjét.