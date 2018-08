Két szőnyegbombázást is átvészelt a világ legöregebb fogságban élő mississippi aligátora

A második világháború előestéjén érkezett a Belgrádi Állatkertbe, átvészelt két szőnyegbombázást, amputálni kellett az egyik lábát, de mindezektől függetlenül nyolcvanas évei elején is remek egészségnek örvend Muja, a világ legöregebb fogságban élő mississippi aligátora.



Az elmúlt évtizedekben belgrádiak és turisták tömegei keresték fel otthonában a hím állatot, amely ritkán mozog fel és alá, etetéskor azonban még ma is fürgén kapdos a patkányok és fürjek után, noha - és talán ez már a magas kora számlájára írható -, néha elvéti a célpontot.



Muja eddigi egyetlen egészségi problémája az volt, amikor 2012-ben amputálni kellett a jobb mellső lába egy részét üszkösödés miatt.



"Jól van, egészséges, rendesen eszik és a korához képest remek formában van, és reméljük, hogy ez még jó néhány évig így is marad" - mondta Srboljub Aleksic, az állatkert igazgatója.



A mississippi aligátor vagy más néven csukaorrú aligátor (Alligator mississippiensis) 1937 augusztusában érkezett Németországból a szerb fővárosba.



Az állatkertbe érkezéséről szóló régi újságkivágás szerint Muja akkoriban 2 éves volt, ami azt jelenti, hogy most a nyolcvanas évei elején jár.



A város két szőnyegbombázását is átvészelte - egyet a németek részéről 1941-ben, egyet a szövetségesektől 1944-ben -, nem úgy, mint az átszállításával kapcsolatos hivatalos dokumentumtok, amelyek mind odavesztek.