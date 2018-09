Kevésbé Szenzációs négyes

A Szenzációs négyes a teljes lakosságban elvesztett 130 ezer nézőt, a 18-59-es korcsoportban pedig az első adás nézőinek több mint 20%-át. A TV2 a Gru2-vel és a Nagyfiúkkal szorongatta meg vetélytársát és nyerte meg a főműsoridős nézettségi versenyt vasárnap este 18-59-ben (TV2 14%shr vs. RTL Klub 13,3% shr) és 18-49-ben is (TV2 15,6% shr vs. RTL Klub 12,6% shr). Az RTL műsorának műsorideje alatt is a TV2 volt az idősáv győztese, míg a show 13,5%-os közönségaránnyal futott, addig a vele szemben lévő TV2-es műsorok 15%-ot értek el 18-49-ben.



Az elmúlt héten a TV2 Csoport kábelcsatornái teljes napon mind 4+-ban, mind 18-49-ben magasabb közönségarányt értek el, mint az RTL csatornák. Tovább folytatódik a tendencia, miszerint a teljes lakosság körében, szintén egész napot vizsgálva a TV2 csoport szintű nézettségi eredményei magasabbak, mint a konkurens csatornáké.



Forrás: Nielsen Közönségmérés, valósidejű nézettségi adatok