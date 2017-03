Ki nyeri az idei Eurovíziós Dalfesztivált? - Szavazzon!

Idén végre Magyarország is önállóan képviseltetheti magát az éves rendes OGAE szavazáson – hála a tavalyi felvételünknek a szervezetbe - olvasható a Magyar Eurovíziós Fanklub (MEF) honlapján A szavazáson minden OGAE klub a klasszikus 12-10-8-7, stb. pontrendszerben leadja a szavazatát, majd kiderül egy győztes., a 43 idei induló közül adja meg rangsorolva a 12 kedvencét. Lehet a magyar, és az - egyelőre még kérdéses részvételű - orosz dalra is szavazni.A szervezők kérik, hogy a szavazás utáni apró kérdésekre is válaszoljanak, segítve ezzel a MEF fejlődését. A szavazáson az egyesületük regisztrált tagjainak voksai háromszoros súllyal számítanak be.