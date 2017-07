Ki sem mondhatja Sebestyén Balázs azt, hogy Reggeli Show

Nem használhatja az elnevezést és a műsor logóját sem, mert nagyon hasonló a Class FM védjegyoltalom alatt álló Morning Show elnevezéséhez. A végzés ideiglenes - írja az Index Áprilisban fordult Michael McNutt, a Class FM tulajdonosa bírósághoz fordult védjegybitorlás miatt. A keresetben a Sláger Rádió Értékesítési Kft. többek között azzal vádolja Sebestyén Balázst, és két, a lakhelyére bejegyzett céget ( Shamarpa Kft. és Phova Kft.), valamint a FeQSoft Informatikai és Marketing Kft.-t, hogy a Morning Show minden részletét lemásolja a célja érdekében, és arra törekszik, hogy megtévessze a fogyasztókat és elhitesse velük, hogy a Reggeli Show azonos a Morning Show-val - ídézte fel a lap.

A per első körének június 27-én lett vége, a, hogy Sebestyén Balázstattól, hogyvalamint Balázs Facebook-oldalán a reggelishow.eu-n, a morningshow.eu-n, az Instagramon is eltiltotta a Reggeli Show – „a Morning Show Sztárjaival" jelmondat használatától, valamint a sárga színű mosolygó fülhallgatós napocska ábrától is.A végzésben az is szerepel, hogy egyik alperes sem használhatja a továbbiakban a Morning Show és a Reggeli Show szóösszetételeket sem, azaz a Reggeli Show elnevezés mint olyan, mostantól ideiglenesen védjegybitorlásnak számít. A törvényszék rendelkezései fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajthatóak, de Balázsék 15 napon belül fellebbezhetnek (valószínűleg fognak is) - írják.Az Index szerint azonban nem valószínű, hogy a Rádió1 és Balázsék holnapról más néven jelentkeznének műsorukkal.Hozzátették, A Class FM részéről Michael McNutt azt nyilatkozta az Indexnek, hogy a bírósági végzést érdemes komolyan venni, mert aki nem tesz neki eleget (jelen esetben a négy alperes), azt akár napi 200 000 forintos bírsággal is sújthatják, márpedig a Class FM figyelni fog arra, hogy rendelkezéseket betartják-e, és ha nem, azt jelezni fogják a bíróságnak. A 200 000 forint/nap az első 30 napra vonatkozik, utána havonta duplázódik egyébként.