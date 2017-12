Kiállítással köszöntötték a 80 éves Marék Veronikát

Marék Veronika világa olyan, amelybe a gyerekeinket szívesen engedhetjük be. Ma nagy szükség van arra, hogy ilyen értékekkel vegyük körbe a gyerekeinket és olyan világot tudjunk nekik mutatni, amelyben bátran hagyhatjuk őket szabadon, hiszen az valódi értékeket közvetít feléjük

Marék Veronika 80. születésnapja alkalmából életmű-kiállítás nyílt vasárnap a budapesti Projekt Galériában.A tárlaton a művész mesekönyv-illusztrációi mellett megjelennek a jól ismert mesehősöket ábrázoló tárgyak is.Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes a kiállítás megnyitóján kiemelte: az ember életében meghatározó, hogy gyerekkorában milyen világgal találkozik, milyen üzenetek jutnak el hozzá.- fogalmazott.Ellinger Edina, a Budapest Bábszínház igazgatóhelyettese elmondta:

Marék Veronika meséi örök érvényűek, rólunk szólnak, a mindennapjainkról. Egyszerű, rövid mesék, amelyek nem gügyögnek a gyerekekhez, nem akarnak álságos, naiv világot teremteni. Kapcsolatokról szólnak, érzésekről, az életünkről.

Ennek ellenére most, 17 évvel az ezredforduló után is érzem az érdeklődést, a várakozást és remélem, hogy ha Isten is úgy akarja, ezt az érdeklődést új könyvekkel tudom majd megköszönni