Kibékült Hajdú Péter és Friderikusz Sándor

Egy belvárosi étteremben látta a Blikk olvasóriportere együtt vacsorázni Friderikusz Sándort és Hajdú Pétert. Ez azért meglepő, mert a két műsorvezető kapcsolata az utóbbi időben korántsem volt barátságos. Fridi az Indexnek adott interjújában Hajdúnak is nekiment, több másik kollégájával egyetemben. Ráadásul otthagyta az Összezárva Friderikusszal című műsort is, aminek Hajdú volt a producere, utóbbi perrel fenyegetett. Hozzátartozik, hogy szerinte Friderikusz 3,8 millió forinttal tartozik a stábnak - írja a borsonline.hu „Megállapodtunk abban, hogy megpróbáljuk rendezni a dolgainkat. Perelni nem fogok, ez most már biztos. Békülünk, de ennél több nem tartozik senki másra" – szögezte le Hajdú Péter.