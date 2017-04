Kiderült: ezért nem vállalta Ian McKellen Dumbledore szerepét!

Sir Ian McKellent hazájában az egyik legnagyobb Shakespeare-színésznek tartják, de nemzetközileg leginkább a legismertebb fantasy-filmszériák hozták meg neki a hírnevet. Pedig alapból későn indult be a mozis karrierje, 50 éves kora után, a kilencvenes években kezdtek záporozni a filmszerepek - írja a HVG.hu Első nagyobb dobása az 1995-ös III. Richárd címszerepe volt, majd az 1998-as Érzelmek tengerében című filmért már Oscarra is jelölték. Innentől már nem volt megállás, a 2000-es X-Menben először játszotta el Magneto szerepét, amit később még négyszer megismételt. A Gyűrűk Ura- és A hobbit-filmek Gandalfjaként pedig második Oscar-jelölését is begyűjtötte.Azóta láthattuk A szépség és a szörnyeteg Tik-tak úrjaként és még idős Sherlock Holmes-ként is feltűnt a Mr. Holmes-ban, de még egy ikonikus szerepe lehetett volna.Azt eddig is lehetett tudni, hogy az első két Harry Potter-filmben szereplő Richard Harris halála után felajánlották neki Dumbledore professzor szerepét, de az csak most derült ki, hogy miért utasította vissza. A BBC podcastjában felmerült egy idézet Harristől, amelyben "technikailag brilliáns, de szenvedélytelen" színésznek nevezte McKellent – emiatt érezte úgy, nem viheti tovább egy olyan ember szerepét, aki nem tartaná őt ehhez méltónak.