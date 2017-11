Kiderült, hogy Kapócs Zsókának kisfia vagy kislánya lesz

Az ovisok alig győzték kivárni, hogy a csinos kismama végre felvágja a tortát. Fotó: Czerkl Gábor

Óriási, mesés tortával toppant be egy Pest környéki óvodába Kapócs Zsóka , hogy meglepje a gyerekeket és így tudassa a nagyvilággal, hogy kisfia vagy kislánya születik - írja a BorsOnline. Így legalább nagy örömet szerzett a kicsiknek, sőt még ő is kijátszhatta magát.– A barátnőm találta ki, hogy mennyire jópofa lenne, ha úgy árulnám el a kisbabám nemét, ahogy például Amerikában szokás. Legyen egy szép nagy torta, amit felvá­gok, és abból, hogy milyen színű belül, kiderül, hogy kislányt vagy kisfiút hordok a szívem alatt – magyarázza a 38 éves színésznő, aki mostanában lakberendezőként tevékenykedik.

Zsóka egész életében meg volt győződve róla, hogy kislánya lesz. Tévedett. Fotó: Czerkl Gábor

Mivel a többemeletes édességhez nagy társaságra van szükség, ezért a tortát egy oviba vitték el, és ott vágták fel. A pilisszentiváni, Heidi óvodába járó gyerekek szívesen osztoztak Zsóka boldogságában, de főleg a tortában. A kicsik meglepetéssel készültek a kismamának.– Annyira cukik voltak! – meséli Zsóka. – Előadtak egy kis műsort, táncoltak, énekeltek németül, magyarul. Annyira nevettem, mert néhányuk arcáról le lehetett olvasni: ne dumálj már, vágd a tortát! Azt hittem megzabálom őket! Úgyhogy gyorsan bejelentettem azt, ami nekem a legnagyobb dolog, hogy: fiam lesz. Ma már másként nézek a gyerekekre. Mióta kismama vagyok, elkezdtem figyelni őket. A torta gesztenyés volt, és isteni finom! Nem akartam enni, de végül három szelet is lecsúszott.

Ahogy a legtöbb szülőnek, úgy Kapócs Zsókának is mindegy volt, hogy fiú vagy lány érkezik hozzá, csak az számított, hogy egészséges legyen.– Egész életemben meg voltam győződve arról, hogy lányom lesz. Olyannyira, hogy jó hat éve vettem meg az első cuki, rózsaszín kislányruhát. Végig ez volt a fejemben. A Prena-teszttel tudják kizárni a betegségeket, és akkor mondják meg, hogy fiú vagy lány lesz. Amikor felhívtak a Czeizel Intézetből, hogy kisfiú, sikítva ismételtem: fiú! Nem hittem el. A párom nagyon boldog volt, ő fiút akart. Én is nagyon örülök, édes kis húsom. Úgy szeretem már most. Erre a világra fiú való. Kemény, kis tökös gyereket fogok nevelni belőle, aki nagyon tud szeretni. Ezek a fontos dolgok – áradozott a csinos kismama, aki már azt is tudja, hogy mi lesz a babája neve, de azt csak a szülés után árulja el.