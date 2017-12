Kiderült, hogy kié a világ legdrágább otthona

A szaúdi koronaherceg, Mohamed bin Szalmán a tulajdonosa a világ legdrágább otthonának, egy franciaországi kastélynak - számolt be róla a The New York Times.A Párizstól nyugatra fekvő ingatlant 300 millió dollárért (80 milliárd forintért) vásárolta a herceg. Az újépítésű kastélyt 2015-ben egy ismeretlen vásárlónak adták el, majd több közvetítőn keresztül a került a szaúdi herceg birtokába - olvasható a lap internetes oldalán.A szaúdi illetékesek nem erősítették meg az értesülést, de egy francia oknyomozó portál, a Mediapart júliusban már szintén kinyomozta, hogy a herceg vette meg a XIV. Lajos francia királyról elnevezett, a versailles-i kastélyt utánzó ingatlant.A Forbes magazin korábban azt írta, hogy a Párizs melletti Louveciennes község területén 2011-ben épült kastély a világ legdrágább háza, egyebek mellett még a high-tech luxusépület szökőkútjait is iPhone-ról lehet irányítani.A 17. századi kastélyok stílusában épült ház falai között modern otthont alakítottak ki, amelyben moziterem és minden igényt kielégítő úszómedence is helyet kapott. Az épületet továbbá olyan vizesárok veszi körül, amelynek a kastély felé átlátszó falán keresztül egy földalatti teremből az úszkáló pontyok látványát élvezhetik a látogatók.A 23 hektáros birtokon gondozott parkok, hatalmas szökőkutak és egy labirintus is található, a kastély belső termeit pedig freskókkal dekorálták.A szaúdi koronaherceg 2015-ben egy 500 millió dolláros (133 milliárd forintos) jachtot és egy hónappal ezelőtt Leonardo da Vinci egy festményét is megvásárolta, amelyért 450,3 millió dollárt (120 milliárd forintot) fizetett.