Kiderült, ki vezeti a Honfoglalót a tévében

Szente Vajk nevéhez számos sikeres színházi rendezés és szerep kötődik, ám sokan a Duna Televízió képernyőjéről ismerik, ahol vasárnap esténként a Magyarország, szeretlek! című vetélkedő műsorvezetőjeként köszönti a nézőket, immáron hatodik éve.

A vetélkedő az egyik legnépszerűbb hazai online játékot, a Honfoglalót ülteti át televíziós keretek közé. Honfoglalóztál korábban? Mi volt a stratégiád?: Nagyon sokat Honfoglalóztam. Szerintem ez egy igazi családi játék, ami persze egyedül is jó szórakozás, de akkor a legjobb, ha összejön a család és közösen tudunk játszani, együtt próbáljuk megfejteni a kérdéseket. Az én stratégiám a könyörtelenség volt, nagyon szerettem elfoglalni egész Magyarországot. Persze ez igazán az ismeretlen ellenfelekkel szemben működött, mikor például édesapám ellen játszottam, nem volt szívem rátámadni a várára.Mi volt a kedvenc témaköröd?Szente Vajk: Nagyon érdeklődöm a történelem iránt, szerencsére ilyen kérdésekből sok is van a játékban, ezeket nagyon kedveltem. A szakmámból adódóan a képzőművészetben, irodalomban és nyelvekben is otthon vagyok, így ezek a kérdések is közel álltak hozzám. Egyébként jól állok az évszámokkal, valahogy vonzódom a számok megjegyzéséhez.Már túl vagy néhány adás felvételén, milyen visszajelzéseket kaptál a játékosoktól?Szente Vajk: Nagyon élvezi mindenki. Beszippantja őket a légkör, hiszen szenzációs a díszlet, nemcsak a képernyőn keresztül, hanem a stúdióból nézve is gyönyörű. Feladatom, hogy bátorítsam őket arra a fajta játékstílusra, amivel minél több pontot lehet szerezni, de éreztetnem kell velük azt is, hogy a játéknak nagy a tétje, hiszen pénznyeremény forog kockán. Na meg Magyarország elfoglalása, mert még ha csak virtuálisan is, de jó várkapitánynak lenni.

Minden kvízműsornak megvan a maga tempója, van, ahol több idő jut a válaszok mérlegelésére és van, ahol azonnal dönteni kell. A Honfoglalót hova sorolnád be?Szente Vajk: A Honfoglalóban az ember úgy érzi, hogy gyorsan kell válaszolnia. Tizenkét másodperc áll a játékosok rendelkezésére. A tippelős kérdések esetén valóban sietni kell, hiszen néha a gyorsaság dönt. A feleletválasztós kérdéseknél viszont kihasználhatják a teljes időt a válasz átgondolására, de ezeknél is sokszor sietve döntenek a játékosok. Az egyik kérdéstípusnál tehát van elég idő gondolkodni, a másiknál nincs, ezt kell fejben ügyesen váltogatni az eredményes játékhoz.Mik a tapasztalatok, milyen taktika jött be eddig a játékosoknak?Szente Vajk: Az első felvételek alapján azt mondhatom, hogy kizárólag az a taktika jön be, ha valaki bátor és megtámadja az ellenfele várát. A kivárás és pontgyűjtés eddig nem működött, tehát kifizetődő, ha az ember bátor.Mennyire fontos a tudás és a műveltség a Honfoglalóban? Vakszerencsével is lehet győzni, vagy hamar kiderül, hogyha valaki nem felkészült?Szente Vajk: Azért is örülök annak, hogy a Honfoglaló képernyőre került, mert szerintem régen volt olyan kvízműsor a hazai televíziós kínálatban, ami nagyon komoly tudásra alapult. Hozzám ezek a műsorok állnak igazán közel és a Honfoglaló is ilyen. Nagyon sok különböző témában kell jártasnak lennie annak, aki eredményesen akar játszani.Kvízmesterként milyen felkészülést igényel egy napi vetélkedőműsor?Szente Vajk: Kétirányú a felkészülés folyamata: egyrészt fontos a kérdések ismerete és a háttértudás megszerzése. Másrészt fontos, hogy tisztában legyek a három játékos lélektanával ahhoz, hogy izgalmas legyen az adás, tudnom kell, hogy kik ők.Milyen színházi előadáson dolgozol most?Szente Vajk: Szegeden a Dóm téren rendezem majd augusztusban az Apáca Show című musicalt. Óriási feladat színpadra állítani egy legendás film színházi adaptációját Magyarországon elsőként. A szereposztás már készen van és olyan nagy az érdeklődés, hogy már egy következő előadást is meg kellett nyitni a jegyvásárlók számára.fotók: Bara Szandra