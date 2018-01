Kiderült, melyik megyében élnek a legszebb magyar lányok!

A Nemzet Szépe szépségverseny szervezőinek nem reprezentatív közvélemény-kutatásából az is kiderült, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy szépségkirálynőnek.



A Nemzet Szépe szervezői az elmúlt hetekben többek közt arra is keresték a választ, hogy melyik megyében élnek a legszebb magyar lányok. Egy internetes kérdőívet készítettek, amelynek eredménye szerint a válaszadók 21.4 százaléka úgy véli, hogy a Fejér megyei lányok a leggyönyörűbbek. A második helyen a budapesti lányok végeztek 14.5 százalékkal, a képzeletbeli dobogó legalsó fokára pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye állhatott fel a válaszok 6.8 százaléka alapján.



A közel 300 válaszból kiderült az is, hogy az emberek szerint az intelligencia (91 %), az őszinteség (72.6 %) és a céltudatosság (67.5 %) a három legfontosabb jellemző, amellyel egy szépségkirálynőnek rendelkeznie kell.



Ezek mellett szintén fontosnak tartották, hogy a királynő megbízható, illemtudó és céltudatos legyen, ugyanakkor a kérdőívet kitöltők szerint az már kevésbé lényeges, hogy a szépség családcentrikus és toleráns-e.



A válaszadók valamivel több mint 90 százaléka gondolja úgy, hogy elsődlegesen az arc számít egy szép lány esetében. Ezt követően a szeme (59.4 %) és a haja (55.6 %), ami kiemelten fontos. Többen a kezeket és a feneket jelölték meg, mint lényeges külső jegy, de meglepő, hogy a mosoly és a fogak csak elenyésző szavazatot kaptak.



A Nemzet Szépe szépségversenyt 2018-ban immár harmadik alkalommal rendezik meg, a szervezők pedig már várják a lányok jelentkezését.