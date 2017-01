Kiderült, mi lesz Azurák Csaba sorsa

Mégis elindul az 1/1 Azurák Csabával – értesült a Bors. A TV2 tavaly nyáron őszre ígérte a közéleti háttérműsort, aztán januárra csúszott a premier. Azurák műsora már a műsorújságba is bekerült, sőt, ő maga is nyilatkozott a Borsnak a kezdésről, ám néhány nap múlva hiába várták a képernyőn - írja a BorsOnlin.Időközben az is kiderült, hogy az ATV is szerette volna átcsábítani a riportert, az események azonban csak az erről szóló cikkünket követően gyorsultak fel. A TV2 vezetői feltehetően csak a Bors cikkéből értesültek róla, Azuráknak más ajánlata is van, így megkezdődtek a tárgyalások vele a csatornán belül. Úgy tudjuk, ma délelőtt pedig az is eldőlt, február első hetében képernyőre is kerülhet a műsora.