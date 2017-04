Kiderült, miért marad ki Jeremy Renner az új M:I filmből

A Misson: Impossible Fantom Protokoll készítése idején még élénk volt az az elképzelés, hogy legközelebb a szupercsapat egyik tagja, Jeremy Renner veszi át a főszerepet Tom Cruise-től, aki ezután már csak producerként jegyzi a franchise-t. Aztán Cruise annyira belelendült, hogy maradt főszereplőnek. Ehhez képest Renner a most készülő hatodik epizódból kimaradt. Az ok prózai: a Marvel szuperhősös sorozata, amelynek egyik főszereplője, olyan feszített ütemben készül, hogy nem jutott ideje a Mission: Impossible-re. Ám ettől még visszatérhet egy későbbi epizódban, ahogyan Ving Rhames is hol eltűnik, hol felbukkan.



Ami az M:I 6-ot illeti, a stáb most fejezte be a párizsi forgatást, amit egy szelfivel ünnepeltek, stílszerűen az Eiffel-toronnyal a háttérben. A következő lépés annak a jelenetnek a felvétele lesz, amelyet Cruise tavaly egész évben gyakorolt, és állítólag űberelni fog mindent, amit valaha akciófilmben láttunk. Hogy miről van szó, az természetesen meglepetés.



(Mission: Impossible 6. - hazai bemutató: 2018. július)