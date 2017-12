Kiderült, mik a magyarok legkedveltebb mobilalkalmazásai

Az okostelefonokat használók között a közösségi média, a kommunikációs és a navigációs alkalmazások a legkedveltebbek - áll az eNet és a Magyar Telekom internetgazdaságról szóló legfrissebb kutatásában, amelyet kedden juttattak el az MTI-hez.



Az eNET 2017 decemberi online kutatása szerint okostelefont a felnőtt magyar internetezők 85 százaléka, azaz körülbelül 4,7 millióan használnak. Körükben a mobilinternet használata is dinamikusan terjed: több mint 3,7 millióan szoktak készülékükön mobilnet-szolgáltatást használni.



A legfrissebb adatok szerint az okostelefon-használók 90 százaléka használ közösségi média alkalmazásokat, 81 százaléka kommunikációs, chat appokat és 71 százaléka navigációs szolgáltatást.



A kutatás szerint 2015 október-novembere óta a legnagyobb arányban a közösségi média oldalak okostelefonos látogatása nőtt, 33 százalékponttal, ezt követik a kommunikációs alkalmazások 21 százalékponttal. A navigációs appok használati aránya érdemben nem változott 2015 óta.



Az okostelefont használók háromnegyede napi rendszerességgel használja a közösségi médiát, ezen belül 8 százalékuk óránként, 54 százalékuk naponta többször, 13 százalékuk pedig naponta egyszer.



A közösségi oldalakon a legkedveltebb tevékenységek sorrendben a hírolvasás (66 százalék), a chatelés (60 százalék), a lájkolás (59 százalék), a képek posztolása (37 százalék) és a kommentek írása (33 százalék). A közösségi alkalmazások közül a Facebook utolérhetetlen: az okostelefonnal rendelkezők 86 százalék használja (71 százaléka legalább naponta egyszer), míg a Twittert 22, a LinkedInt 16 százalék. A fotómegosztás tekintetében az Instagram vezet, a használati aránya 34 százalékos, a Pinteresté 25 százalékos, a Snapchaté 13 százalékos.



A felmérés szerint az online üzenetküldő alkalmazások teljesen háttérbe szorították az sms-eket: tízből hét chat appokat (is) használó inkább online küld üzenetet sms helyett.



A válaszadók leginkább barátokkal és családtagokkal szoktak csetelni, de 41 százalékuk a kollégákkal is így kommunikál. A mostanában megjelenő korlátlan és - egyes alkalmazásokra vonatkozóan - tematikus korlátlan mobilnetcsomagok a közösségi, chat, videótelefon és navigációs appok még nagyobb fokú kihasználását teszik lehetővé, emellett fontos szerepük lehet a mobilinternet-használat további terjedésének elősegítésében is - írták.