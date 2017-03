Kiderült: rákkal küzd a népszerű rockénekes

Johnny Hallyday francia rockénekes közölte szerdán több közösségi médiumon, hogy rákbeteg, kezelést kap, de jól érzi magát, jó erőben van.



Néhány hónappal ezelőtt fedeztek fel nála rákos sejteket. Kiváló orvos professzorok figyelik és kezelik. E pillanatban nincs nagy baj - írta.



Arra reagált, hogy "hazugságok, és rémhírek" terjednek az egészségi állapotáról az interneten, és ezek "kellemetlenek és méltatlanok". A kommentelőknek "szerényebben és diszkrétebben" kellene megnyilatkozniuk - szögezte le. Így búcsúzott: "Találkozunk a következő koncertemen!"



Általános vélekedés szerint Johnny Hallyday hozta be Franciaországba a rock and rollt. 2009-ben vastagbélrákkal kezelték, emiatt utána részben le kellett mondania egy turnét. Kezelték kórházban 2012-ben Guadeloupe karibi francia szigeten is. A 73 éves Hallyday-nek több mint 100 millió lemezét adták el.