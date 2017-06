Kiderült, Tatár Csilla miért akadt ki Gönczi Gáborra

A Story magazin csütörtöki száma írésviszályáról - két évvel a felek válása után - írja a BorsOnline . Ugyanis nem olyan régen Tatár Csilla egy Facebook-poszthoz kommentelve kijelentette, hogy "Fogalmam sincs kivel éltem 10 évig. Uramisten!".Bár a bejegyzéshez fűzött kommentjét nem a nagy nyilvánosságnak szánta, a műsorvezetőnő nem bánta meg a kijelentést. A Story csütörtöki számában egy informátor leplezi le, hogy Tatár miért van még két évvel a válás után is kiakadva egykori párjára."Sok midenről lehetett hallani kettejük kapcsolatában. Egyre többen beszélnek például arról, hogy az elhidegülésnek a bizalmatlanság volt a legfőbb oka" - jelentette ki a műsorvezetőnő kollégája. "A bizalmatlanság, a féltékenység miatt nem működött tovább a kapcsolat."Emellett a válásnál felmerült anyagi jellegű viták is sokat ártottak kettejük viszonyának, ez is a háttérben állhatott, amikor Tatár Csilla nemet mondott a Tények vezetésének a felkérésére. A cikk zárásaként kiderül, hogy a műsorvezetőnő és a műsorvezető esküvőjének a napján Tatár fejében az a gondolat motoszkált, hogy nem az lesz élete egyetlen esküvője.