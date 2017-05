Kidman nem hagyja a gyermekeinek, hogy lássák a filmjeit

Nem elég, hogy a forgatások alatt nem látják a gyerekei Nicole Kidmant, a kész filmjeiben sem nézhetik meg - írja a borsonline.hu . A 49 éves, kétgyermekes színésznő szeretné teljesen különválasztani a munkát és a családot. Új filmjéről, az Egy szent szarvas meggyilkolása című drámáról is ezt mondta Cannes-ban:– Ez az, amit a gyerekeim nem fognak megnézni. Tulajdonképpen még nem is igazán látták a filmjeimet. A családom teljesen különválik az életem kreatív részétől – jelentette ki Nicole, akinek férje, Keith Urban maga is művész, az ő asztala a countryzene.Szerencsés vagyok, hogy egy zenészhez mentem hozzá. Mindketten kiéljük magunkat a munkában, és otthon visszafogottan tudunk élni – nyilatkozta korábban.