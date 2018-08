Kifogott az amerikai zászló az amerikai elnökön - Fotó

Egy ohio-i kórházba látogatott pénteken Donald Trump, és felesége, Melania Trump. A hazafias nevelés jegyében amerikai zászlós színezőt vittek a bent gyógyuló gyerekeknek. - írja az nlcafe.hu A színezőt nem sikerült mindenkinek helyesen kiszínezni, ami egy iskolás csoportban nem is lenne probléma. A gyerekek közül azonban mindenki tudta, hogy néz ki az amerikai zászló, még a szlovén származású First Lady is tudta, hogy néz ki a lobogó. Egyedül az elnök volt bajban a színekkel, ráadásul egyik munkatársa buktatta le véletlenül, egy twitter bejegyzéssel.