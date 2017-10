Kifogta élete pontyát Straub Dezső

Az ember, hogyha valamiben nincs nagyon otthon, akkor két dolgot tehet. Vagy szakkönyvet vásárol vagy szakember segítségét kéri.

Én megkérdeztem egy horgász világbajnokot pár éve….

Erdei Attila féder világbajnok ellátott néhány jó tanáccsal és kötött nekem néhány előkét, hogy ezzel próbálkozzak Maconkán, ahol korábban többször világi nagyokat égtem. Ezzel a szereléssel rögtön nyertem két versenyt.

Rájöttem, hogy ez nem a csaliról, nem az etető anyagról szól, hanem a szerelék harmóniájáról, amit ezek a fiúk elképesztően értenek.

Maconkán tízen valahány év után egy gyümölcsös pellettel sikerült megakasztani ezt a szépséget. Közel fél órás fárasztás után tudtam partra emelnem a halat. Óriási drukkersereg volt mellettem, megkérdezték, hogy tavaly mikor szakadt el a zsinór, hol a leggyengébb a cucc, idén is be fog e szorulni az orsóm, mint tavaly előtt, vagy idén nem.

De az az igazság, hogy ez a kupa azért nagyon jó, mert itt baromi jókat lehet röhögni és ha az ember egy kicsit tud horgászni, akkor még halat is foghat."